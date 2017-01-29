Кровля многоквартирного дома обрушилась в Томске

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Обрушение кровли произошло в воскресенье вечером в двухэтажном 12-квартирном шлакоблочном доме по переулку Шпальному в Томске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"По прибытию было установлено, что площадь обрушения составила 60 кв.м. В результате происшествия никто не пострадал. Потолочные перекрытия в квартирах не повреждены", - говорится в пресс-релизе.

В результате обрушения обрешетки крыши была повреждена труба отопления, находящаяся на чердаке дома. В пресс-службе агентству "Интерфакс" уточнили, что для оперативного ремонта трубы в доме отключали горячее водоснабжение и отопление.

"Кровлю оперативно очистили от снега, горячую воду и отопление подключили. Работы по ремонту крыши предполагается закончить в первой половине дня 30 января", - добавили в ведомстве.

Источник в экстренных службах региона сообщил агентству, что вероятными причинами инцидента могли быть скопление большого количества снега на кровле и ее ветхость.