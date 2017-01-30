Медведев в правительстве обсудит условия для повышения рождаемости в РФ

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет в понедельник совещание, на котором обсудят создание условий для повышения рождаемости в России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе российского правительства.
В совещании примут участие заместитель председателя правительства Ольга Голодец, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр экономического развития Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, министр образования и науки Ольга Васильева, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень.