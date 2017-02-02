В Минобороны РФ оценили сроки начала поставки самолетов Т-50 в ВС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Поставки истребителя пятого поколения Т-50 могут начаться в период новой госпрограммы вооружений, заявил замглавы Минобороны РФ Юрий Борисов.

"Скорее всего, это (период) следующего ГПВ (госпрограмма вооружений). Мы завершаем испытания, мы не торопимся", - сказал Ю. Борисов в четверг журналистам.

Новая госпрограмма вооружений рассчитана на период 2018-2025 годов.

При этом он, тем не менее, отметил, что пока образцы самолетов предыдущего поколения, как и танки, удовлетворяют по своим характеристикам, нет нужды тратить деньги на дорогостоящие закупки.

"Провели опытно-конструкторские работы, проводим опытно-боевую эксплуатацию, закупили ограниченные партии, смотрим, как они ведут себя на практике, выявляем все недостатки, вносим все изменения для того, чтобы, когда наступит время, уже покупать отработанные на практике образцы", - сказал Борисов.

В начале января в оборонно-промышленном комплексе "Интерфаксу" сообщали, что первые пять истребителей Т-50 могут поступить в российские Воздушно-космические силы в 2017 году.