Российские СМИ посвятили Дню сурка более 700 публикаций

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В российских СМИ с полуночи до 18:30 2 февраля было сделано более 700 публикаций, так или иначе освещающих День сурка, показывают данные системы медиаанализа "СКАН-Интерфакс".

Самой часто упоминаемой персоной в контексте события стал Харольд Рэмис, режиссер одноименного фильма "День сурка": в СМИ его имя прозвучало более 70 раз. На втором месте находится Фил Коннорс, главный герой фильма, роль которого исполнил Билл Мюррей. На третьем месте - президент США Дональд Трамп (упоминаемость сформирована за счет сообщений, в которых освещались предсказания разными животными результатов выборов в США).

Самым популярным сурком российских СМИ стал американский сурок Фил. На втором месте - сурки Московского зоопарка, проспавшие День сурка (Московский зоопарк стал помимо этого самой часто упоминаемой в связи Днем сурка организацией в СМИ). На третьем месте - сурок Соня из Челябинского зоопарка. Помимо сурков в число предсказателей весны в российских СМИ популярностью пользовались красноярская лиса Весна и пермский хорек Рис. Объемный кластер новостей сформировался вокруг новости о том, что в Санкт-Петербургском зоопарке не отмечается в этом году День сурка, так как предсказывавший погоду сурок Фрол скончался, а других ручных сурков в зоопарке в текущий момент нет.

В число популярных новостных поводов, так или иначе связанных с Днем сурка, самыми популярными стали новости о том, что российский кабельный телеканал TV1000 2 февраля покажет фильм "День сурка" 12 раз подряд, а также исследование сервиса "Яндекс.Музыка", приуроченное к Дню сурка и посвященное тому, какие песни на повторе чаще всего прослушивали пользователи сервиса.