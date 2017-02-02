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Российские СМИ посвятили Дню сурка более 700 публикаций

На третьем месте по упоминаемости в контексте сюжета оказался президент США Дональд Трамп

Российские СМИ посвятили Дню сурка более 700 публикаций
Сурок по кличке Фил из американского города Панксутони
Фото: Reuters

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В российских СМИ с полуночи до 18:30 2 февраля было сделано более 700 публикаций, так или иначе освещающих День сурка, показывают данные системы медиаанализа "СКАН-Интерфакс".

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Самой часто упоминаемой персоной в контексте события стал Харольд Рэмис, режиссер одноименного фильма "День сурка": в СМИ его имя прозвучало более 70 раз. На втором месте находится Фил Коннорс, главный герой фильма, роль которого исполнил Билл Мюррей. На третьем месте - президент США Дональд Трамп (упоминаемость сформирована за счет сообщений, в которых освещались предсказания разными животными результатов выборов в США).

Самым популярным сурком российских СМИ стал американский сурок Фил. На втором месте - сурки Московского зоопарка, проспавшие День сурка (Московский зоопарк стал помимо этого самой часто упоминаемой в связи Днем сурка организацией в СМИ). На третьем месте - сурок Соня из Челябинского зоопарка. Помимо сурков в число предсказателей весны в российских СМИ популярностью пользовались красноярская лиса Весна и пермский хорек Рис. Объемный кластер новостей сформировался вокруг новости о том, что в Санкт-Петербургском зоопарке не отмечается в этом году День сурка, так как предсказывавший погоду сурок Фрол скончался, а других ручных сурков в зоопарке в текущий момент нет.

В число популярных новостных поводов, так или иначе связанных с Днем сурка, самыми популярными стали новости о том, что российский кабельный телеканал TV1000 2 февраля покажет фильм "День сурка" 12 раз подряд, а также исследование сервиса "Яндекс.Музыка", приуроченное к Дню сурка и посвященное тому, какие песни на повторе чаще всего прослушивали пользователи сервиса.

День сурка

Согласно популярной в Америке примете, если 2 февраля сурок не видит своей тени, то это служит предсказанием ранней весны, однако если Фил видит свою тень, это значит, что Америку ждут еще шесть морозных недель.

В СМИ отмечают, что на самом деле решение о предсказании сурка Фила принимается участниками "Круга приближенных".

Впервые День сурка официально отметили 2 февраля 1886 года. Эта традиция, уходящая корнями в немецкие поверья, стала известна на весь мир благодаря вышедшему в 1993 году фильму "День сурка" режиссера Харольда Рэмиса.

Теги: День сурка
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