Трассу "Оренбург-Орск" перекрыли из-за метели и сильного ветра

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Оренбургской области в связи с неблагоприятными погодными условиями вводится ограничение движения транспорта, сообщается на сайте регионального Главного управления МЧС РФ в воскресенье.

В соответствии с приказом Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области, с 6 февраля с 00:30 по местному времени введено ограничение движения транспортных средств на участке автомобильной дороги Р-336 Оренбург-Орск с 170 по 260 км.

По данным синоптиков, в ближайшие сутки в Оренбуржье ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с, метель и сильный снег.

"Из-за снижения видимости на дорогах увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных скоплениями легкового и большегрузного транспорта, увеличением количества крупных дорожно-транспортных происшествий на участках с ограниченной видимостью, крутыми поворотами, спусками и подъемами", - говорится в сообщении Главного управления МЧС.

Также возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, повреждением линии электропередач и линий связи, обрушением слабо закрепленных конструкций.

Из-за непогоды режим "повышенная готовность" вводится на территории восьми муниципальных образований Оренбургской области.

Ранее сообщалось, что трасса "Оренбург-Орск" в январе этого года уже неоднократно перекрывалась из-за непогоды. Кроме того, на ней было установлено электронное табло, предупреждающее водителей об ограничении движения.