В МЧС начались сокращения административных должностей

До 2020 года ведомство увеличит штат пожарных и спасателей

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - МЧС России упраздняет региональные центры и переходит на трехуровневую систему управления и финансирования, сообщает в понедельник газета "Известия".

"План рассчитан до 2020 года. За счет освободившихся мест увеличат штат пожарных и спасателей. Помимо этого будет завершено создание комплексного авиационно-спасательного центра в Красноярске, а в первом полугодии 2017 года реорганизуют 65 пожарно-спасательных подразделений ФПС" - уточняет издание.

Согласно оказавшемуся в распоряжении "Известий" документу, новая система предполагает вертикаль управления федерального (министерство), регионального (субъект) и местного (пожарно-спасательный гарнизон) уровней. Из схемы исключается одно управленческое звено - региональные центры, что, как сообщается, уже реализовано в ряде ведомств и подтвердило эффективность в нынешних социально-экономических условиях.

"Руководители Дальневосточного, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского региональных центров освобождены от должностей в рамках укрупнения Сибирского, Центрального и Южного региональных центров", - пишет газета.

Масштабный проект по совершенствованию структуры министерства будет реализован в течение трех лет. Вместо восьми существовавших ранее центров стало четыре. Идет процесс передачи управленческих функций, который должен быть завершен в I квартале этого года. При этом все оперативные и реагирующие подразделения ведомства остаются в прежних местах дислокации и несут службу, сообщается в материале "Известий".