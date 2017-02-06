Землетрясение зарегистрировано в Кузбассе

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 2,5 зарегистрирован вечером в воскресенье в Кемеровской области, сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр подземного толчка, зафиксированного в 17:08 мск, имел координаты 53.46 градуса северной широты и 87.37 градуса восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 8,5 км к востоку от города Калтан.

Интенсивность сотрясений в эпицентре в сообщении не указана.

Ранее представители Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН отмечали, что сейсмичность в Кузбассе имеет, в основном, техногенный характер и связана с интенсивными горными работами, для ее изучения необходимо расширить сеть сейсмостанций в регионе.