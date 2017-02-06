Туман прервал работу Керченской переправы

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Движение паромов через Керченский пролив, разделяющий Крымский полуостров и остальную часть России, приостановлено в понедельник утром из-за тумана, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

"6 февраля работа Керченской паромной переправы временно приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями (туман)", - говорится в сообщении. Паромы в воскресенье, 5 февраля, не ходили почти восьми часов из-за тумана.

Переправа (порт "Крым" - порт "Кавказ") и аэропорт "Симферополь" являются основными транспортными артериями между полуостровом и "материковой" Россией.

Паромы в 2016 году перевезли через пролив около 6,25 млн человек - на 31% больше, чем в 2015-м.