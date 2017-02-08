В ОБСЕ выразили обеспокоенность обвинительным приговором Навальному

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Директор Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Михаэль Георг Линк выразил обеспокоенность обвинительным приговором, вынесенным судом Кирова российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

"Я опасаюсь, что сегодняшнее решение признать Алексея Навального виновным - это очередной пример использования судов для вытеснения определенных лиц с политической арены, что является несправедливым ограничением, как прав этих людей, так и политического выбора", - приводятся слова Линка в заявлении, опубликованном на сайте ОБСЕ.

Он отметил, что "как раз на прошлой неделе Европейский суд по правам человека в Страсбурге подверг критике незаконные аресты, нарушающие право Навального на свободу слова и проведения мирных собраний".

"Европейский суд также постановил, что он (Навльный - ИФ) был лишен права на справедливый суд", - добавил Линк.

Ранее в среду Навальный был приговорен к 5 годам условно по "делу "Кировлеса", другой фигурант дела Петр Офицеров получил четыре года условно. Обоим также назначен штраф 500 тыс. руб.