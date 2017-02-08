Последний хакер из "Шалтая-Болтая" назвал свое имя

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Последний оставшийся на свободе член хакерской группировки "Шалтай-Болтай" назвал свое имя газете "Фонтанка".

По словам хакера, его зовут Александр Глазастиков, он программист из Петербурга. Отмечается, что в настоящее время хакер находится в Эстонии.

Глазастиков пояснил, что решил отказаться от анонимности, поскольку уверен, что его имя уже известно российским правоохранительным органам, а также потому что намерен просить политическое убежище в Эстонии.

Накануне в Таллине сообщили, что пока не получали прошение о предоставлении убежища участнику хакерской группировки.

Ранее газета The Financial Times ранее сообщила, что поговорила с участником хакерской группировки "Шалтай-Болтай", представившимся Александром, который утверждал, что является последним, из группировки, кто остался на свободе.

По словам собеседника издания, "Шалтай-Болтай" продавал добытую информацию онлайн за биткоины и становился "все более коммерческим".

"Я думал о том, чтобы покинуть группу, но я уже слишком много знал", - признался Александр.

За продажу данных группа получала от $1 млн до $2 млн, при этом большая часть доходов уходила на "операционные расходы", говорит Александр. Он рассказал, что большую часть времени проводил в Таиланде, а Аникеев перебрался на Украину. Они вели переписку через зашифрованные чаты, пояснил хакер.

Группа компьютерных взломщиков, именующих себя "Шалтай-Болтай" или "Анонимный интернационал", стала известна несколько лет назад. Хакеры специализируются на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и дальнейшей продаже через интернет полученных данных.

В конце января этого года стало известно, что в России по делу "Шалтай-Болтая" Лефортовским судом были арестованы три человека: ее предполагаемый организатор Владимир Аникеев, а также Константин Тепляков и Александр Филинов. Всем предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (ч.3 ст. 272 УК РФ).

В среду источник "Интерфакса" заявил, что по делу "Шалтай-Болтая" могут появиться новые задержанные.