Федор Конюхов преодолел более 500 км на аэростате на пути к мировому рекорду

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Самый большой в мире тепловой шар, стартовавший из Рыбинска и пилотируемый Федором Конюховым и Иваном Меняйло, за сутки преодолел более 500 км, сообщает пресс-служба администрации Рыбинска.

"Большая часть пути уже позади. Аэростат движется на высоте от 190 до 300 метров, скорость зависит от ветра: от 10 до 40 км в час", - говорится в сообщении.

Аэростат пролетел над Рязанской областью, движется в сторону Саранска.

Тепловой шар стартовал с рыбинского аэродрома Южный утром во вторник.

Конюхов и его напарник Меняйло намерены побить мировой рекорд по продолжительности беспосадочного полета на тепловом аэростате. Для этого им необходимо пробыть в воздухе около 52 часов.