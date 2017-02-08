Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу националиста Демушкина

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Националист Дмитрий Демушкин повторно предстанет перед судом по обвинению в разжигании ненависти, сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре Москвы.

"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя столицы Дмитрия Демушкина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признаку расы, совершенные публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в октябре 2014 года Демушкин разместил в открытом доступе на своей странице в одной из социальных сетей в Интернете "два графических изображения экстремистской направленности, с целью разжигания ненависти и вражды к определенной группе лиц".

Как отметили в надзорном ведомстве, ранее Демушкин являлся лидером запрещенных на территории РФ экстремистских организаций: межрегионального общественного движения "Славянский союз" и межрегионального общественного объединения "Этнополитическое объединение "Русские".

Сегодня, 8 февраля 2017 года, после вручения копии обвинительного заключения уголовное дело направлено в Нагатинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под домашним арестом.

Ранее данное уголовное дело уже направлялось в суд, однако 14 июня 2016 года было возвращено прокурору, говорится в сообщении.