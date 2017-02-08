Натовский самолет "АВАКС" провел разведку близ Калининградской области

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - - Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и авиационного наведения НАТО Е-3А "АВАКС" в среду осуществил разведывательный полет у российских рубежей на юге Балтики, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

Согласно их информации, "АВАКС" с бортовым номером LX-N90447 и позывным NATO06, вылетевший с натовской базы Гайленкирхен в Германии, совершил подлет к Калининградской области с юга. Он около двух часов вел активную разведку вдоль российской сухопутной границы, находясь в воздушном пространстве Польши на высоте приблизительно 9,5 тыс. метров.

В среду днем со стороны моря к побережью Калининградской области подлетел также разведывательный самолет ВВС Швеции Gulfstream 4 с бортовым номером 102003 и позывным SVF623. Он осуществлял разведывательный полет вдоль российского побережья по вытянутому эллипсу, находясь на высоте приблизительно 12 тыс. метров над международными водами Балтики.