"Эху Москвы" придется менять состав учредителей

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Радиостанции "Эхо Москвы" придется изменить состав учредителей после требования Роскомнадзора до 15 февраля привести структуру компании в соответствии с законодательством. Об этом сообщил "Интерфаксу" в пятницу главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

"Нам придется менять состав учредителей. Возможно, это носит технический характер", - отметил Венедиктов.

Ранее пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский сообщил, надзорное ведомство направило

информационное письмо в адрес редакции "Эха Москвы" с требованием привести структуру компании в соответствие с действующим законодательством.

Позднее Ампелонский пояснил "Интерфаксу", что Роскомнадзор не требует от "Эха Москвы" исключить иностранное владение - проблема кроется в учредительных документах радиостанции.

"У нас нет никаких претензий к "Эху Москвы" по поводу их иностранного владения. У них проблема с учредительными документами, которая носит технический характер", - сказал Ампелонский.

Он подчеркнул, что Роскомнадзор находится в плотном взаимодействии и понимании с юристами радиостанции.

Отношения с регулятором

Ранее Ампелонский подчеркнул, что никаких предупреждений радиостанции не выносилось.

Со своей стороны главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов ранее подтвердил "Интерфаксу" информацию о сложившейся ситуации с регулятором. "Мы получили от Роскомнадзора письмо, в котором они фактически просят убрать из структуры радиостанции иностранное владение", - сказал Венедиктов.

Он напомнил, что еще год назад, в конце 2015 года, "Эхо Москвы" направило документы в Роскомнадзор, в которых уведомило о снижении до 19,5% доли иностранного владения. "Целый год у нас все было в порядке, однако теперь нас фактически просят свести эту долю до нуля", - уточнил Венедиктов.

Он заявил, что "Эхо Москвы" согласится с требованиями регулятора, выполнит их так скоро, как только сможет, и как позволит законодательство иностранного государства, которое также вовлечено в данную ситуацию.

"Но мы попросим у Роскомнадзора отсрочки, так как за 10 дней сделать выполнить их требования просто невозможно", - пояснил Венедиктов, заметив, что пока не может назвать предполагаемое время отсрочки.

Он добавил, что уже после того, как будет улажен конфликт с Роскомнадзором, можно будет поднять общественную дискуссию по поводу последней версии закона о СМИ, где как раз прописаны положения, согласно которым доля иностранного владения в российских СМИ не может превышать 20%.

"А по факту мы видим, что от нас требуют нулевого владения в этом вопросе", - добавил главред радиостанции.

Поправки в закон "О СМИ"

В России с 1 января 2016 года вступили в силу поправки в закон "О СМИ", которые ограничивают участие иностранцев в российских медиа на уровне 20%.

Закон был принят Госдумой 26 сентября 2014 года, 1 октября одобрен Советом федерации и 14 октября подписан президентом. В соответствии с поправками, иностранные государства, международные организации, иностранные юрлица и граждане, а также российские юрлица с более 20% иностранного капитала не могут прямо или косвенно контролировать более 20% капитала российских СМИ.

Ранее в законе о СМИ ограничение на иностранное участие было установлено лишь для телевидения и радио в размере 50%. Новый закон распространяется на все медиа, в том числе на печатные и интернет-издания.