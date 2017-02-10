Прокурор запросил пожизненное заключение обвиняемым в убийстве семьи полицейского Гошта

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Гособвинитель в ходе прений в Самарском областном суде в пятницу запросил длительные сроки для обвиняемых по делу об убийстве офицера полиции Андрея Гошта и пятерых членов его семьи. Об этом сообщила "Интерфаксу" официальный представитель прокуратуры региона Наталья Цой.

"Представитель гособвинения попросил суд приговорить Ахмадова и Фаталиева к пожизненному заключению в колонии особого режима. Также гособвинитель попросил назначить Зохрабову 26 лет, Бабаеву - 25 лет заключения, первые 10 лет из которых - в тюрьме, остальную часть - в колонии строгого режима", - сказала Цой.

Приговор суд планирует огласить 22 февраля.

Ранее коллегия присяжных заседателей сочла доказанной вину всех четырех обвиняемых, при этом для Ислама Бабаева и Орхана Зохрабова присяжные вынесли вердикт о снисхождении.

По версии следствия, в ночь на 24 апреля 2016 года сообщники проникли в дом №58 на улице Школьная села Ивашевка Сызранского района Самарской области, где убили хозяина дома - заместителя начальника Главного управления МВД России по Самарской области Гошта, пятерых членов его семьи (родителей, супругу, жену брата, племянницу) и пытались убить еще одну малолетнюю племянницу.

В качестве оружия налетчики использовали две деревянные дубинки и биту, которыми наносили удары спящим. С похищенным из дома имуществом общей стоимостью 193 тыс. рублей они скрылись с места происшествия, однако вскоре были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

В убийстве семьи полицейского обвиняются Роман Фаталиев, И.Бабаев, Махмадали Ахмадов и О.Зохрабов. Им инкриминируются разбой (пункты "а, в" части 4 статьи 162 УК РФ), убийство (пункты "а, ж, з" части 2 статьи 105 УК РФ), покушение на убийство (часть 3 статьи 30 УК РФ и пункты "а, в, ж, з" части 2 статьи 105 УК РФ).

В ходе расследования все они частично признали свою вину и сотрудничали со следствием, рассказав об обстоятельствах совершенного преступления.

Суд над ними начался в Самаре 5 декабря 2016 года, он проходит в закрытом режиме с участием присяжных.