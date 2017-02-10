Сахалинские острова получили имена военачальников и государственных деятелей

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ своим распоряжением увековечило память ряда военачальников и государственных деятелей, присвоив их имена пяти ранее безымянным островам на Дальнем Востоке.
Согласно распоряжению, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, решение принято на основании предложения Сахалинской областной думы .
Островам присвоены имена советского генерал-лейтенанта Алексея Гнечко, советского военачальника и героя Украины Кузьмы Деревянко, бывшего губернатора Сахалинской области Игоря Фархутдинова, советского государственного деятеля, дипломата Андрея Громыко, первой в мире женщины - капитана дальнего плавания Анны Щетининой.
Эти имена присвоены островам, расположенным на территории Сахалинской области в пределах территориального моря РФ.