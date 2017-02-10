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Милонов предложил запретить в России эротические СМИ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин добился от представителя правительства Алексея Волина ответа на вопрос депутата Виталия Милонова, стоит ли запрещать эротические СМИ в России.

"Имеет ли в принципе смысл оставлять налог на грех, на разврат?" - спросил Милонов на заседании Госдумы в пятницу при обсуждении в первом чтении правительственных поправок в закон о СМИ и в Налоговый кодекс, касающихся уточнения процедуры регистрации СМИ.

Милонов заявил, что нужно заботиться не о десятикратном увеличении сбора за "так называемые эротические СМИ", а вообще отказаться от их регистрации.

"Для кого они существуют? Для больных, преступников, педофилов?" - заметил депутат.

Он спросил замминистра связи и массовых коммуникаций Волина, представившего на заседание Госдумы соответствующие поправки: "Возможно ли в принципе убрать эротические СМИ, как бесполезные и вредные для нормального человека?"

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В ответ Волин обратил внимание на то, что депутаты обладают правом законодательной инициативы и, если соответствующий законопроект будет внесен, "мы его в установленном порядке рассмотрим".

Однако данный ответ не устроил председателя Госдумы. "Алексей Валентинович, рассматривать будут в Думе законопроект, а со стороны правительства должно быть заключение. Учитывая, что депутат задал вопрос по существу, тогда ответьте - заключение правительства, в данном случае министерства, будет положительным или отрицательным? Вы пришли в парламент, зачем так расслабились?" - обратился Володин к Волину.

После короткого замешательства представитель правительства заверил: "не расслабляемся", и заявил о готовности "подставиться" под критику Милонова. "Я думаю, что в настоящий момент у нас количество пользователей эротических СМИ, наверное, значительно больше количества людей, имеющих диагноз. Поэтому в настоящий момент считают, что это (эротические издания - ИФ) - определенная ниша на рынке", - сказал Волин.

Володин остался доволен объяснением: "Ну, это - ответ". Однако, Милонов счел необходимым продолжить тему и задался вопросом: "какую пользу приносят так называемые эротические СМИ?" У самого депутата есть ответ на свой же вопрос: это - "узаконенный разврат, потому что ничем, кроме разврата, эротические СМИ не занимаются".

Кроме того, наличие в стране такого рода изданий парламентарий напрямую связал с либеральной идеологией и ее последствиями - "когда мы брали все с Запада".

Милонов призвал прямо заявить, что "мы больше не поддерживаем это". Такая позиция, уверен он, спасет десятки, сотни тысяч российских семей от конфликтов и разводов, от трагедий. И вообще, добавил Милонов, "у нас, чем больше эротики в обществе, чем больше этого блуда, тем меньше рождается детей".

Теги: Госдума, Виталий Милонов
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