Полиция не сочла акцию в Исаакиевском соборе нарушением общественного порядка

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Полиция не нашла в акции противников передачи Исаакиевского собора РПЦ признаков нарушения общественного порядка. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в ответ на запрос депутатов Законодательного собрания.

Ответ губернатора опубликован на сайте Смольного. В нем приводятся объяснения ключаря Исаакиевского собора, из которых следует, что 28 января около 17.00 группа граждан в количестве 15-20 человек "стала активно проводить фотографирование богослужения, чем привлекла внимание верующих". Выстроившись в ряд в западной части собора, граждане подняли плакаты с буквами, из которых складывались слова "Музей - городу". Представители Санкт-Петербургской епархии не обращались с заявлениями в правоохранительные органы.

"По сведениям, предоставленным главным управлением министерства внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, нарушений общественного порядка во время проведения мероприятия в Исаакиевском соборе 28 января 2017 года не допущено", - отмечает губернатор.

Между тем, по словам Полтавченко, комитет по культуре проведет проверку в отношении руководства и сотрудников музея, которые не препятствовали проведению акции. Губернатор уточняет, что в указанное время в соборе находились сотрудники полиции.

Как сообщалось, Законодательное собрание Санкт-Петербурга обратилось к администрации города и руководителям силовых ведомств РФ с просьбой наказать участников несанкционированной акции против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Представляя запрос группы депутатов партий "Единая Россия" и ЛДПР, спикер парламента Вячеслав Макаров сравнил стихийный митинг на Марсовом поле и пикет внутри Исаакиевскогособора с действиями Pussy Riot в Храме Христа Спасителя. По его словам, в митинге приняли участие "представители ЛГБТ-сообщества, пацифисты, анархисты и иные активисты".

28 января в акции противников передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви на Марсовом поле приняли участие порядка 2 тыс. человек. Несогласованное с администрацией города мероприятие прошло в формате встречи с депутатами Законодательного собрания. В акции приняли участие депутаты Борис Вишневский ("Яблоко"), Алексей Ковалев ("Справедливая Россия") и Максим Резник ("Партия роста").

10 января стало известно, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор РПЦ, при этом сохранив его музейную функцию. Между тем, в 2015 году Смольный ответил отказом на аналогичные требования Русской православной церкви, сославшись на экономические соображения. РПЦ несколько лет добивалась передачи ей Исаакия. Ранее из состава одноименного государственного музея-памятника Русской церкви уже были переданы Смольный и Сампсониевский соборы.