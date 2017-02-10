Возбуждено дело по факту гибели трех человек при обрушении ангара в Тульской области

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Следственными органами Следственного комитета РФ по Тульской области по факту гибели на предприятии трех рабочих возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила "Интерфаксу" в пятницу представитель ведомства Татьяна Грызлова.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По версии следствия, 10 февраля в Чернском районе Тульской области на предприятии, специализирующемся на производстве овощных культур, произошло обрушение крыши одного из цехов. В результате происшествия погибли трое подсобных рабочих - двое мужчин 1992 года рождения и один 1974 года рождения.

По предварительным данным, причиной обрушения могло стать скопление на крыше цеха большого количества снега.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу" о гибели трех человек в результате обрушения кровли хранилища картофеля на площади около 40 кв. метров. По другим данным, площадь обрушения составила 160 кв. метров. Инцидент произошел на территории ООО "Максим Горький" Чернского района.