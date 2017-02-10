Медведев поручил принять меры по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Дмитрий Медведев дал указание подготовить изменения в законодательство, направленные на снижение выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сообщает сайт правительства.

Соответствующие указания даны Минприроды, Минпромторгу и министру РФ Михаилу Абызову во исполнение поручений президента итогам заседания Госсовета 27 декабря 2016 года.

В частности, премьер поручил разработать и утвердить порядок выполнения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха и их применения при нормировании выбросов вредных (загрязняющих) веществ, включая использование системы квотирования таких выбросов.

Также должны быть разработаны критерии формирования предприятиями плана мероприятий по снижению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий.

Кроме того, должны быть учтены особенности проведения проверок природопользователей в период неблагоприятных метеорологических условий.

Срок выполнения поручения до 14 сентября 2017 года.

Ряду ведомств также поручено предусмотреть при разработке документов стратегического планирования и комплексного плана действий правительства на 2017-2025 годы в качестве одной из основных целей переход России к модели экологически устойчивого развития. Предполагается, что это позволит обеспечить в долгосрочной перспективе эффективное использование природного капитала страны при одновременном устранении влияния экологических угроз на здоровье человека.