В движении "Солидарность" пока не увидели смысла становиться партией

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Объединенное демократическое движение "Солидарность" в ближайшее время не будет переформатировано в партию, заявил член федерального политсовета движения Илья Яшин.

"Мне кажется, такой вопрос в повестке на сегодняшний день не стоит", - сказал он на съезде движения в воскресенье.

Яшин пояснил, что в ближайшие время не будут проводиться выборы в Госдуму, а на всех других уровнях кандидаты от зарегистрированных партий не получают никаких преимуществ перед кандидатами от общественных организаций.

"Возможно, в перспективе вопрос о партийной структуре встанет, - добавил он. - Мы с вами соберем съезд, будем вести дискуссии, я уверен, что будут разные точки зрения, и съезд примет решение. Но я уверен, что разницы никакой нет".

По словам Яшина, в планах движения на ближайшее два года - расширение деятельности "Солидарности" в регионах и формирование позитивной повестки по наиболее острым текущим вопросам.

В ходе съезда "Солидарности", который проходит в Москве 11-12 февраля, был избран новый состав федерального политсовета движения. В него вошли 18 человек, в том числе член правозащитной организации "Мемориал" Сергей Давидис, координатор "Открытой России" Владимир Кара-Мурза-младший, Илья Яшин, адвокат Вадим Прохоров, главный редактор "Еженедельного журнала" Александр Рыклин.

Объединенное демократическое движение "Солидарность" было основано в конце 2008 года. Среди основателей движения - Борис Немцов, Гарри Каспаров, Илья Яшин и Владимир Буковский.