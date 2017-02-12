В Саратове задержали подозреваемых в попытке изнасилования фельдшера скорой

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Трое мужчин, которые, по данным следствия, не выпускали из квартиры фельдшера скорой помощи и пытались ее изнасиловать, задержаны в Саратове.

"Задержаны трое подозреваемых. В настоящее время трем мужчинам предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений", - сообщила в воскресенье "Интерфаксу" официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она отметила, что в связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконное лишение свободы" и "Покушение на изнасилование"; в ближайшее время будет решен вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, 11 февраля фельдшер "скорой медицинской помощи" прибыла в квартиру дома, расположенного на улице Шелковичной города Саратова, в связи с поступившим сообщением о высоком артериальном давлении у 41-летнего жителя областного центра. Кроме указанного мужчины в жилом помещении находились четверо его знакомых.

"После того, как медицинский сотрудник вошла в квартиру, 44-летний хозяин жилища закрыл за ней дверь, пояснив при этом, что из квартиры ее не выпустит. Испугавшись, фельдшер зашла в ванную комнату, откуда смогла сообщить о произошедшем диспетчеру "скорой медицинской помощи", которая передала данные сведения в правоохранительные органы, - рассказали в комитете. - В связи с тем, что медицинскому работнику стали поступать угрозы о применении насилия от находившихся в квартире мужчин, женщина вышла из ванной комнаты. Тогда двое из присутствующих стали осуществлять действия, направленные, по ее мнению, на ее изнасилование, а также высказывать соответствующие намерения".

Женщину освободили прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов, она до сих пор находится в тяжелом психологическом состоянии, отмечают в СКР.