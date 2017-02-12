Два человека пострадали в аварии скорой помощи в Башкирии

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Два человека получили травмы в результате опрокидывания автомобиля скорой помощи в Иглинском районе Башкирии, сообщила пресс-служба УГИБДД по республике в воскресенье.

ДТП произошло накануне на 17 км автодороги Иглино-Кальтовка.

По предварительным данным, 50-летний водитель не справился с управлением машины скорой медицинской помощи "УАЗ", автомобиль занесло, и он опрокинулся на проезжей части. "В результате аварии водитель и 47-летняя пассажирка с травмами госпитализированы", - рассказали в пресс-службе.

Причины дорожного происшествия в настоящее время устанавливаются.