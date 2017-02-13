Мизулина насчитала в России 500 деструктивных сект и решила побороться с ними

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Член Совета Федерация Елена Мизулина возглавила рабочую группу по подготовке законодательных инициатив для борьбы с деструктивными сектами, сообщает пресс-служба парламентария.

"Сегодня на расширенном заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству было объявлено о создании рабочей группы для совершенствования законодательства по борьбе с деструктивными сектами. Группу поручено возглавить заместителю председателя комитета Елене Мизулиной", - говорится в сообщении пресс-службы сенатора.

В группу также войдут члены комитетов Совета Федерации по обороне и безопасности и комитета по социальной политике.

"По имеющимся экспертным оценкам, в России сейчас действуют порядка 500 деструктивных сект. Ситуация осложняется и тем, что в российском законодательстве как такового понятия "секта", тем более, "деструктивная секта" не существует. Современные секты маскируются под различные организации, проводящие психотренинги, семинары по развитию лидерских качеств, отдельные умельцы рассказывают, как выжить, если наступит конец света, или, например, как телепортироваться на другие планеты и желательно вместе с имуществом", - цитирует Мизулину ее пресс-служба. По словам сенатора, на удочку мошенников попадаются очень разные люди: используя "различные психотехники", сектанты лишают людей воли, а после и имущества.

"Я хотела бы особенно подчеркнуть, что объявляя войну деструктивным, тоталитарным сектам, нельзя допустить наступления на традиционные религиозные организации. В их лице мы получим сильных союзников в борьбе с мошенниками", - сказала Мизулина.