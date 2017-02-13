Володину показали первую российскую мобильную платформу Sailfish

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал внедрять на практике первую российскую мобильную платформу Sailfish.

Платформа Sailfish, работающий на ней смартфон и планшет Володину продемонстрировали в ходе посещения университета "Иннополис" в рамках рабочей поездки в Татарстане, в центре внимания которой вопросы развития IT-технологий на примере работающих в этом регионе технопарков.

"А у (президента Татарстана) Рустама Нургалиевича (Минниханова) такой есть? Если нет, тогда это очень важно, что вы смогли создать отечественную мобильную систему. Вам нужно ее взять и применить на практике", - сказал глава нижней палаты парламента РФ.

По словам разработчиков Sailfish, система призвана удовлетворить спрос простых граждан, компаний и органов власти на безопасное мобильное устройство, защищенное от целенаправленного сбора персональных и телеметрических данных, а также коммерческой информации.

Платформа может быть установлена на любые мобильные устройства, она успешно прошла сертификационные испытания ФСБ России, зарегистрирована Роспатентом и внесена в реестр отечественного ПО.

Также Володин ознакомился с функционирующим на этой же системе программно-аппаратным комплексом по приему наличных платежей у населения, который уже готов к внедрению "Почтой России".