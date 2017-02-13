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Россия попросила Лондон выдать экс-акционера Внешпромбанка Беджамова

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России направила в Лондон запрос о выдаче бывшего акционера Внешпромбанка Георгия Беджамова, обвиняемого на родине в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе надзорного ведомства.

"Генпрокуратура РФ 1 февраля подписала запрос о выдаче Беджамова из Великобритании в Россию, который направлен по дипломатическим каналам в компетентные органы Великобритании", - говорится в сообщении.

В настоящее время расследуется уголовное дело в отношении экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус, ее брата Георгия Беджамова и супруга Лазаря Маркуса. Они обвиняются в мошенническом хищении более 932 млн рублей.

Беджамов был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Он был задержан и арестован полицией Монако, однако позже выпущен под залог. 12 июля 2016 года суд Монако отказал России в экстрадиции банкира.

В ноябре того же года уголовное дело в отношении Ларисы Маркус было выделено в отдельное производство, следствие по нему завершено, она знакомится с материалами дела.

Теги: Россия, Великобритания, Георгий Беджамов, Внешпромбанк
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