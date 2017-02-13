МИД РФ назвал провокацией публикацию македонской редакции Deutsche Welle

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В Москве назвали провокацией публикацию македонской редакции Deutsche Welle, в которой делается попытка приписать главе МИД РФ Сергею Лаврову идею раздела Македонии, высказанную недавно американским конгрессменом Дейной Рорабахером.

"Очевидно, что этот вымысел - чистой воды провокация, цель которой - подорвать имидж России в Балканском регионе, еще больше "разогреть" ситуацию в Македонии", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ в понедельник.

В нем отмечается, что "при этом грубое вмешательство бывшей администрации США и ЕС во внутренние дела македонского государства, использование деструктивных методов "цветной революции", попытки навязать схемы формирования власти, идущие вразрез с мнением граждан, высказанным на прошедших 11 декабря 2016 г. парламентских выборах, не вызывают у упомянутого издания никакого отторжения". "Убеждены, что именно такие проявления в конечном итоге ведут к подрыву суверенитета и территориальной целостности Республики Македонии", - подчеркивается в комментарии.

На Смоленской площади заявили, что "Сергей Лавров не только никогда не делал подобных заявлений, напротив - решительно осуждал такого рода вбросы".