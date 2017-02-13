Источник сообщил о предстоящем уходе главы Карелии с поста

Дмитрий Песков ранее не стал комментировать слухи о назначении директора ФСПП и.о. главы республики

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Артур Парфенчиков покинет в ближайшие дни свой пост в связи с участием в выборах на должность главы республики Карелии, сообщил "Интерфаксу" в понедельник осведомленный источник.

"Как ожидается, на этой неделе Артур Парфенчиков будет освобожден от занимаемой должности и назначен временно исполняющим обязанности главы Карелии до процедуры выборов губернатора в этом регионе", - сказал собеседник агентства.

В связи с этим, по его словам, действующий глава Карелии Александр Худилайнен также сменит место работы.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, не стал комментировать сообщения некоторых СМИ о предстоящих кадровых перестановках в Карелии и ФССП. "Мы никогда не анонсируем информацию подобного рода. Если какие-то решения будут приниматься, мы вам сообщим", - сказал Песков журналистам.

Артур Парфенчиков родился в 1964 году в Петрозаводске. Выпускник юридического факультета Ленинградского госуниверситета им. А.А.Жданова он с 1987 года работал на различных должностях органов прокуратуры Карелии, а в 2006 году возглавил управление ФССП по Санкт-Петербургу.

С 2007 года занимал должность замглавы ФССП, а в конце 2008 года указом президента РФ был назначен директором этой службы - главным судебным приставом РФ.