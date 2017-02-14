Самолет ВВС США провел разведку вблизи Ленинградской области

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W во вторник подлетел к границам России в районе Финского залива для выполнения оперативного разведзадания, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

По их информации, американский самолет с бортовым номером 62-4138 и позывным ALKAI28, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, несколько часов вел радиотехническую разведку вдоль сухопутной границы Ленинградской области, находясь в воздушном пространстве на севере Эстонии на высоте около 9,4 тыс. метров. Он также входил в воздушное пространство над Финским заливом.

Полет американского разведчика после вылета из Великобритании пролегал над Северным морем, над акваторией которого он был дозаправлен самолетом-заправщиком, а также - над Данией и Эстонией.

Согласно открытым источникам, самолеты RC-135W предназначены для перехвата, записи и анализа радиопереговоров, вскрытия дислокации, состава, режимов работы и характеристик радиоэлектронных средств управления войсками, ПВО и авиации противника. При этом приоритетной задачей считается ведение радиоразведки на большую глубину территории противника.

Тем временем, к Калининградской области во вторник совершил подлет разведывательный самолет ВВС Швеции Gulfstream 4 с бортовым номером 102002 и позывным SVF622. Он летал вдоль ее побережья по вытянутому эллипсу, находясь на высоте приблизительно 12 тыс. метров над международными водами Балтики.