Россельхознадзор запретил поставки продукции еще одного белорусского мясокомбината

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор из-за грубых нарушений ветеринарного законодательства запретил поставки в Россию продукции белорусского мясокомбината и ввел режим усиленного контроля в отношении еще трех предприятий из Белоруссии.

Временные ограничения на поставки введены в отношении ОАО АФПК "Жлобинский мясокомбинат" из-за повторного выявления бактерий рода Listeria monocytogenes в охлажденной говядине, говорится в сообщении Россельхознадзора.

Режим усиленного лабораторного контроля введен в отношении птицефабрики ОАО "Комаровка" (подразделение ОАО "Дубравский бройлер") из-за выявления патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл в мясе мороженном птицы.

Аналогичные меры приняты в отношении ОАО "Смолевичи Бройлер" (из-за выявления бактерий рода Listeria monocytogenes в птичьих субпродуктах) и ОАО "Столбцовский мясоконсервный комбинат" (из-за выявления бактерий рода Listeria monocytogenes в говядине).

Кроме того, Россельхознадзор сообщил о нарушениях качественного состава при поставках продукции с ООО "Алигорекс" (превышение содержания остаточного количества консервантов в сыре), ОАО "Кобринский маслодельно-сыродельный завод", ОАО "Пружанский молочный комбинат" (несоответствие массовой доли влаги в обезжиренном веществе сыра).

Ранее в этом году Россельхознадзор запретил поставки в Россию говядины и мяса птицы нескольких белорусских предприятий. С 6 февраля был введен запрет на поставки говядины из Минской области. Кроме того, служба ввела дополнительные требования к ввозу продукции из Белоруссии в связи угрозой распространения африканской чумы свиней.