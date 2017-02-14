Россияне затруднились однозначно оценить события 1917 года

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Россиянам по-прежнему трудно однозначно оценить события 1917 года: последствия Февральской революции и отречения императора Николая II от престола, сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре". За пять лет выросла доля тех, кто считает, что крушение монархии было прогрессивным шагом в развитии страны - с 9% в 2012 году до 13% сейчас. При этом каждый пятый полагает, что это событие "привело Россию на путь утраты своего национального и государственного величия" (21% против 25% в 2012 году).

О том, что "положительные и отрицательные последствия крушения монархии компенсируют друг друга", сказали 23% участников опроса, проведенного 20-23 января среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ. Затруднился ответить каждый десятый (11%), а треть россиян (32%) призналась, что никогда не задумывалась над этим.

Оценивая значение Февральской революции 1917 года, 45% россиян высказали мнение, что "сама по себе она не имела никакого значения, это лишь первый, предварительный этап Октябрьской революции". Еще 21% считает, что "Февральская революция открывала путь к буржуазно-демократическому развитию России, превращению ее в такую же страну, как другие европейские государства".

Отвечая на вопрос, при какой форме государственного правления жизнь в России была лучше, 32% респондентов сказали, что "сейчас, во времена правления Путина". Чуть меньше тех, кто считает, что жить было лучше во времена правления Леонида Брежнева - 29%. Идеализируют жизнь до революции 1917 года, как и в эпоху Иосифа Сталина, по 6% опрошенных. Жизнь в перестроечные времена нравится 2% россиян, во времена Бориса Ельцина - 1%. Каждый четвертый затруднился ответить (24%).