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"Ведомости" назвали бывшего депутата Плигина кандидатом на должность главы ФССП

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Экс-депутат и руководитель комитета Госдумы по конституционному законодательству Владимир Плигин ("Единая Россия") может стать руководителем Федеральной службы судебных приставов (ФССП), сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

"Собеседник в Госдуме рассказал, что Плигина позовут на место директора ФССП Артура Парфенчикова. Близкий к Белому дому собеседник "Ведомостей" подтвердил, что Парфенчиков уедет в Петрозаводск, и также не исключил, что на его место придет Плигин. Другой собеседник в аппарате парламента отмечает, что для Плигина эта должность "мелковата", - говорится в публикации на сайте издания. Отмечается, что Плигин на звонки пока не ответил.

Накануне осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что директор ФССП Парфенчиков покинет в ближайшие дни свой пост в связи с участием в выборах на должность главы республики Карелии. "Как ожидается, на этой неделе Парфенчиков будет освобожден от занимаемой должности и назначен временно исполняющим обязанности главы Карелии до процедуры выборов губернатора в этом регионе", - сказал собеседник агентства. В связи с этим, по его словам, действующий глава Карелии Александр Худилайнен также сменит место работы.

Теги: ФССП, Владимир Плигин
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