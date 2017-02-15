При падении параплана в Великом Новгороде пострадали два человека

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Великом Новгороде при падении параплана травмы получили два человека, сообщили "Интерфаксу" в управлении МЧС.

"ЧП произошло около 17:00 в районе улицы Большой Санкт-Петербургской. Предварительно, катавшиеся на параплане мужчина и женщина оказались слишком низко над землей. Аппарат зацепился за линию электропредачи и рухнул", - сказал собеседник.

Прохожие не пострадали. На скорой парапланеристов доставили в одну из городских больниц, их обследуют врачи. Сведений о состоянии пострадавших пока нет.