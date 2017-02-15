Источник сообщил о задержании нового фигуранта по "делу Сугробова"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Еще один фигурант появился в громком уголовном деле против руководства антикоррупционного главка МВД - задержан подполковник Сергей Астафуров по подозрению в провокации взятки. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах в среду.

"Сергея Астафурова задержали сотрудники ФСБ, ему инкриминируется провокация взятки в отношении главы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Андрея Комарова", - сказал источник.

По его словам, Астафуров входил в команду экс-руководителя Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дениса Сугробова. Это дело стало одним из самых громких скандалов последних лет в МВД.

По версии сотрудников ФСБ, Астафуров руководил разработкой Комарова, в отношении которого возбудили уголовное дело по факту коммерческого подкупа. Однако впоследствии все обвинения с руководителя ЧТПЗ были сняты.

Источник уточнил, что инкриминируемый Астафурову эпизод относится к 2014 году. "Интерфакс" пока не располагает комментариями в правоохранительных органах.

Дело в отношении ряда высокопоставленных и рядовых сотрудников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, которое возглавлял генерал-лейтенант полиции Сугробов, было возбуждено 14 февраля 2014 года. 21 февраля 2014 года Сугробов был освобожден от занимаемой должности указом президента РФ.

По версии следствия, в период с ноября 2013 до февраля 2014 года преступная группа совершила не менее 10 тяжких преступлений. В частности, по версии следствия, офицеры ГУЭБиПК пытались спровоцировать на получение взятки заместителя начальника 6-й службы 9-го управления (управления собственной безопасности) ФСБ Игоря Демина, нарушив при этом статьи закона об оперативно-розыскной деятельности и ряд других законодательных актов.

Как сообщалось, никто из подсудимых не признает свою вину. Между тем, ранее сообщалось, что сделку со следствие заключили Муллаяров и Косоуров, первому после этого была изменена мера пресечения, позднее сделка была расторгнута.

8 мая 2014 года Сугробов был задержан, через неделю ему предъявили обвинение в организации преступного сообщества (ст.210 УК РФ), превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ) и организации провокации взятки (часть 3 статьи 33 - статьи 304 УК РФ).

Обвиняемый по этому уголовному делу заместитель Сугробова Колесников 16 июня покончил жизнь самоубийством в здании СКР, куда был доставлен на допрос.