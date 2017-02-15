Около тысячи фур скопилось на подъездах к Керченской переправе

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Около тысячи грузовиков скопилось на подъездах к переправе со стороны портов "Кавказ" и "Крым" из-за скопления льда в акватории Керченского пролива.

"Накопление со стороны порта "Кавказ" - 96 "ГАЗелей" и 820 грузовых автомобилей, со стороны порта "Крым" - 60 "ГАЗелей", 275 грузовиков", - сообщила "Морская дирекция" (оператор переправы).

Время ожидания погрузки на паром для фур на Кубани составляет 88 часов, в Крыму - 40 часов.

"Накопление и время ожидания в обоих портах для легковых автомобилей и автобусов минимальны", - подчеркивает оператор.

В настоящий момент через пролив курсируют лишь два парома: "Крым" (вместимостью до 140 легковушек или 20 грузовиков и 685 пассажиров) и "Борис Штоколов" (может принять до 25 фур и 50 пассажиров).

Капитаны морпортов "Кавказ" и "Керчь" объявили 11 февраля о начале ледокольных проводок. Движение судов, не имеющих ледового класса, до окончания ледовой обстановки запрещено.

Последние несколько дней через пролив ходили три парома: "Крым", "Борис Штоколов" и "Ейск".

Всего Керченская переправа, единственная автотранспортная артерия между полуостровом Крым и "материковой" Россией, располагает восемью паромами, ледовый класс имеют не все суда.