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Валаам и Соловки предложили наделить статусом религиозно-исторических мест

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Министерство культуры и Русская церковь разработали рекомендации по созданию религиозно-исторических мест, к их числу планируют отнести Соловки и Валаам.

"Сейчас закончена совместная работа Минкультуры и Русской церкви над рекомендациями, рассчитанными на любые религиозно-исторические места, в том числе и неправославные. После принятия этих рекомендаций уже начнется конкретная работа по созданию религиозно-исторических мест на Соловках и Валааме", - сообщила "Интерфаксу" в среду глава юридической службы Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

Она напомнила, что в 2014 году в закон об объектах культурного наследия была внесена поправка, согласной которой к разновидностям достопримечательных мест отнесены религиозно-исторические места, "но, к сожалению, закон не раскрывает понятие таких мест".

"Сейчас разрабатывается проект соответствующего ведомственного акта. Скорее всего, это будет приказ министерства культуры Российской Федерации, которым будут определены особенности религиозно-исторических мест. К числу таких мест предполагается отнести, прежде всего, Соловки и Валаам", - сообщила она.

Игумения также указала на то, что при этом окрестности Новоиерусалимского монастыря в Подмосковье уже отнесены к религиозно-историческим местам, до разработки упомянутых рекомендаций.

Комментируя обеспокоенность Соловецкого монастыря большими потоками туристов на архипелаг, их негативным влиянием, в частности, на экологию, она отметила, что в Церкви намерены преодолеть шероховатости, недоразумения не путем переселения оттуда местных жителей, а через введение каких-то особых режимов вблизи обители.

Теги: Минкультуры, Соловки, Валаам.
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