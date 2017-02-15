Милонов извинился за высказывания о варившихся в котлах христианах

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Виталий Милонов принес извинения в связи с "не слишком удачной фразой" в его высказываниях в связи с темой передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви.

"В пылу споров мы можем обронить не слишком удачную фразу, и если кого-то мои слова задевают в национальном контексте, приношу мои извинения", - написал Милонов в своем фейсбуке в среду.

По его словам, реакция на его высказывание была неожиданно бурной, прозвучали "даже обвинения в антисемитизме на фрагмент из нашей острой дискуссии, которая развернулась вокруг темы передачи Исаакиевского собора".

Депутат заверил, что "не имел никаких намерений касаться темы национальностей и тем более кого-либо обижать по национальному признаку".

"К сожалению, это попытались использовать", - добавил он.

Милонов заметил, что уже неоднократно заявлял в разных СМИ, что "конечно, не имел в виду ничего подобного".

Как ранее сообщалось, Милонов по завершении крестного хода вокруг Исаакиевского собора сделал следующее заявление: "Христиане выжили, несмотря на то, что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника (члены Заксобрания Санкт-Петербурга - ИФ) варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям".