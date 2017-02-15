Задержанный по "делу Сугробова" подполковник МВД отверг обвинения в превышении полномочий

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Подполковник МВД Сергей Астафуров не признает вину в превышении должностных полномочий в связи с незаконным уголовным преследованием владельца Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Александра Комарова и его адвоката Александра Шибанова.

"Будучи допрошен в качестве обвиняемого Астафуров вину свою не признал. Вина Астфурова подтверждается показаниями свидетелей, а также потерпевших Шибанова, Комарова", - заявил следователь на заседании Басманного суда Москвы, где Астафурову избирают меру пресечения.

Как сообщалось, следствие просит суд отправить полицейского под стражу.

Позднее сам Астафуров заявил в суде, что в материалах уголовного дела нет никаких доказательств, что он фальсифицировал результаты оперативно-розыскных мероприятий, ставших основанием для возбуждения уголовного дела в отношении владельца Челябинского трубопрокатного завода Андрея Комарова.

"Следствие обвиняет меня в фальсификации результатов оперативно-разыскных мероприятий. Но данные материалы уже были не раз проверены в ходе служебной проверки", - сказал Астафуров.

Он подчеркнул, что решение об уголовном преследовании потерпевших, то есть владельца Челябинского трубопрокатного завода Андрея Комарова и его адвоката Александра Шибанова, принималось не им, а органами следствия при поддержке прокуратуры, и он сам никак не мог повлиять на данные решения.

"На протяжении служебной проверки, которая длилась около полутора лет, я ни разу не пытался скрыться, вступить в контакт с кем-либо, либо повлиять на кого-то", - отметил Астафуров.

В свою очередь, следователь сообщил, что в течение этого времени не раз выносились постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела.

Позиция следствия

По версии следствия, Астафуров вместе с неустановленными лицами превысил должностные полномочия, фальсифицировав данные оперативно-разыскных мероприятий, когда впоследствии оправданный бизнесмен и его адвокат якобы пытались подкупить генерального директора ФГУП "Промресурс" Дмитрия Спиридонова.

Астафурову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

В феврале 2016 года стало известно, что уголовное дело в отношении в отношении совладельца группы ЧТПЗ Андрея Комарова прекращено и Шибанова прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

Как сообщалось, в марте 2014 года следствие предъявило Комарову, а также его адвокату Шибанову обвинение в коммерческом подкупе (пункты "а,б" части 2 статьи 204 УК РФ).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в 2011 году одна из организаций холдинга ЧТПЗ необоснованно получила из бюджета более 1,8 млрд рублей. С целью сокрытия данного факта подозреваемые предложили должностному лицу, осуществлявшему проверку обоснованности расходования бюджетных денег, $300 тыс. за положительное заключение по итогам ревизии. Чиновник обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", ОАО "Первоуральский новотрубный завод", компанию по заготовке и переработке металлолома ООО "МЕТА", металлоторговое подразделение ЗАО "ТД "Уралтрубосталь"; предприятия по производству магистрального оборудования: ООО "Этерно", ЗАО "Соединительные отводы трубопроводов", MSA a. s. (Чехия); нефтесервисный дивизион представлен компанией "Римера". Все активы ЧТПЗ структурированы на головной компании группы - ОАО "Челябинский трубопрокатный завод".