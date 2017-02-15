Главные новости
В миреТрамп заявил о чрезмерной мягкости Обамы к России по вопросу о КрымеВ миреГлава Пентагона Мэттис заявил о намерении говорить с Москвой с позиции силыВ миреСтраны НАТО согласились увеличить оборонные расходы
В России

Задержанный по "делу Сугробова" подполковник МВД отверг обвинения в превышении полномочий

Есть обновление от 22:13

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Подполковник МВД Сергей Астафуров не признает вину в превышении должностных полномочий в связи с незаконным уголовным преследованием владельца Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Александра Комарова и его адвоката Александра Шибанова.

"Будучи допрошен в качестве обвиняемого Астафуров вину свою не признал. Вина Астфурова подтверждается показаниями свидетелей, а также потерпевших Шибанова, Комарова", - заявил следователь на заседании Басманного суда Москвы, где Астафурову избирают меру пресечения.

Как сообщалось, следствие просит суд отправить полицейского под стражу.

Позднее сам Астафуров заявил в суде, что в материалах уголовного дела нет никаких доказательств, что он фальсифицировал результаты оперативно-розыскных мероприятий, ставших основанием для возбуждения уголовного дела в отношении владельца Челябинского трубопрокатного завода Андрея Комарова.

"Следствие обвиняет меня в фальсификации результатов оперативно-разыскных мероприятий. Но данные материалы уже были не раз проверены в ходе служебной проверки", - сказал Астафуров.

Он подчеркнул, что решение об уголовном преследовании потерпевших, то есть владельца Челябинского трубопрокатного завода Андрея Комарова и его адвоката Александра Шибанова, принималось не им, а органами следствия при поддержке прокуратуры, и он сам никак не мог повлиять на данные решения.

"На протяжении служебной проверки, которая длилась около полутора лет, я ни разу не пытался скрыться, вступить в контакт с кем-либо, либо повлиять на кого-то", - отметил Астафуров.

В свою очередь, следователь сообщил, что в течение этого времени не раз выносились постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела.

Позиция следствия

По версии следствия, Астафуров вместе с неустановленными лицами превысил должностные полномочия, фальсифицировав данные оперативно-разыскных мероприятий, когда впоследствии оправданный бизнесмен и его адвокат якобы пытались подкупить генерального директора ФГУП "Промресурс" Дмитрия Спиридонова.

Астафурову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

В феврале 2016 года стало известно, что уголовное дело в отношении в отношении совладельца группы ЧТПЗ Андрея Комарова прекращено и Шибанова прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

Как сообщалось, в марте 2014 года следствие предъявило Комарову, а также его адвокату Шибанову обвинение в коммерческом подкупе (пункты "а,б" части 2 статьи 204 УК РФ).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в 2011 году одна из организаций холдинга ЧТПЗ необоснованно получила из бюджета более 1,8 млрд рублей. С целью сокрытия данного факта подозреваемые предложили должностному лицу, осуществлявшему проверку обоснованности расходования бюджетных денег, $300 тыс. за положительное заключение по итогам ревизии. Чиновник обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", ОАО "Первоуральский новотрубный завод", компанию по заготовке и переработке металлолома ООО "МЕТА", металлоторговое подразделение ЗАО "ТД "Уралтрубосталь"; предприятия по производству магистрального оборудования: ООО "Этерно", ЗАО "Соединительные отводы трубопроводов", MSA a. s. (Чехия); нефтесервисный дивизион представлен компанией "Римера". Все активы ЧТПЗ структурированы на головной компании группы - ОАО "Челябинский трубопрокатный завод".

Теги: МВД, Сергей Астафуров
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Пожар в краснодарской многоэтажке локализованПожар в краснодарской многоэтажке локализован
Городские власти откроют пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавшихПодробнее
Экс-депутат Госдумы Вороненков объявлен в розыскЭкс-депутат Госдумы Вороненков объявлен в розыск
Он обвиняется в мошенническом хищении здания в Москве стоимостью более 120 млн рублей и фальсификации документовПодробнее
Путин назначил Артура Парфенчикова врио главы КарелииПутин назначил Артура Парфенчикова врио главы Карелии
Ранее он возглавлял Федеральную службу судебных приставовПодробнее
Глава МВД озвучил количество пробовавших наркотики россиянГлава МВД озвучил количество пробовавших наркотики россиян
Их оказалось 10 млн; еще 2 млн человек употребляют запрещенные вещества регулярноПодробнее
Трамп не поднимал вопрос о Крыме в разговоре с ПутинымТрамп не поднимал вопрос о Крыме в разговоре с Путиным
Ранее пресс-секретарь Белого дома заявил, что президент США ждет от Москвы возвращения Крыма УкраинеПодробнее
Глава Карелии Александр Худилайнен объявил об уходе в отставкуГлава Карелии Александр Худилайнен объявил об уходе в отставку
По данным СМИ, на посту главы республики его сменит руководитель ФССП Артур ПарфенчиковПодробнее
Медведев подписал программу приватизации на 2017-2019 годыМедведев подписал программу приватизации на 2017-2019 годы
План предусматривает сокращение долей участия РФ в ВТБ, "АЛРОСА" и СовкомфлотеПодробнее
Минобороны РФ опровергло информацию об инцидентах с американским эсминцемМинобороны РФ опровергло информацию об инцидентах с американским эсминцем
Ранее Пентагон заявил об опасных маневрах российских самолетов рядом с кораблемПодробнее
Россия занялась упрощением получения гражданства РФ жителями ПриднестровьяРоссия занялась упрощением получения гражданства РФ жителями Приднестровья
Сенатор Косачев заверил, что Москва занимается этим вопросом, получив соответствующее поручение президента Российской ФедерацииПодробнее
Путин назначил врио главы Рязанской области Николая ЛюбимоваПутин назначил врио главы Рязанской области Николая Любимова
Любимов является депутатом Госдумы от "Единой России"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 15 февраля5 фото
15 февраля
Фотохроника 15 февраля
Победители World Press Photo 201722 фото
13 февраля
Победители World Press Photo 2017
Лучшие фото недели10 фото
10 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп заявил о чрезмерной мягкости Обамы к России по вопросу о КрымеВ миреГлава Пентагона Мэттис заявил о намерении говорить с Москвой с позиции силыВ миреСтраны НАТО согласились увеличить оборонные расходыВ миреУкраина ввела чрезвычайное положение в сфере энергетики
Краснодарский губернатор назвал застройщика виновником пожара в многоэтажке
СМИ сообщили о поездке иранского генерала в Москву в обход санкций ООН
Помощь властей попросили более 80 жильцов горевшей в Краснодаре многоэтажки
Страны НАТО согласились увеличить оборонные расходы
Российский разведывательный корабль заметили у базы американских подлодок
Пожар в краснодарской многоэтажке локализован
Глава Пентагона Мэттис заявил о намерении говорить с Москвой с позиции силы
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи