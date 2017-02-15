Вылет самолета задержали в Ростове-на-Дону из-за сработавшей сигнализации

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Взлет самолета задержан Москву в аэропорту Ростова-на-Дону из-за срабатывания сигнализации, техники выясняют причины произошедшего. об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе аэропорта в среду.

"Это произошло сегодня вечером. Самолет прервал взлет из-за срабатывания сигнализации. Задержка вылета - предварительно до 23:30 по Москве. На месте работают технические специалисты", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что самолет должен был выполнить рейс "Ростов-на-Дону - Москва" с приземлением в аэропорту "Домодедово".