Помощь властей попросили более 80 жильцов горевшей в Краснодаре многоэтажки

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Краснодаре за помощью к властям обратились 84 человека, пострадавших в результате пожара в многоквартирном доме по улице Прокофьева, сообщил в среду мэр города Евгений Первышов.

"По состоянию на 22:30 мск, в пункте временного сбора, организованном в школе №66, зарегистрированы 84 человека, которым требуется помощь. Из них 20 человек заявили о необходимости размещения в гостинице и будут там поселены, еще 64 человека отказались от размещения", - сказал журналистам глава города.

Он также отметил, что в пункте сбора организовано горячее питание, медицинская и психологическая помощь.

"В холле школы расставлены столы, где консультанты-регистраторы по алфавиту записывают пострадавших, уточняют паспортные данные, контактные данные, состав семьи, в чем нуждаются, есть ли документы, нужно ли размещение", - добавил Первышов.

По информации ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, в настоящее время на месте происшествия работают несколько десятков полицейских, которые будут круглосуточно обеспечивать сохранность имущества жильцов, эвакуированных из горящего дома.

Так же сотрудниками полиции обеспечивается беспрепятственный проезд техники задействованной в тушении пожара. Выставлено оцепление, охрана будет осуществляться в круглосуточном режиме.

Как сообщалось, мансарда жилого шестиэтажного дома в Краснодаре по ул. Прокофьева, 3 загорелась около 17:55 мск. В 21:54 мск объявлена локализация пожара на площади 1500 кв. метров. Пожару присвоен повышенный - "третий" ранг сложности. Подъезды к месту тушения затруднены из-за плотной застройки. В огне, по данным СКР, погиб один человек.

Мэр Краснодара Евгений Первышов в среду вечером ввел в районе, где ведутся спасательные работы, режим локальной ЧС.

В 149 квартирах горящего дома проживали около 500 человек. С места ЧП эвакуированы около 200 человек, пострадавшие временно размещаются в гостиницах города.

Горящий многоквартирный дом расположен на территории так называемого "Музыкального микрорайона", большинство объектов которого возводились с серьезными нарушениями строительных норм и являются самовольными постройками.