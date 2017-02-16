Краснодарский губернатор назвал застройщика виновником пожара в многоэтажке

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев считает, что за пожар, который произошел в среду в многоэтажном доме в Краснодаре, должны нести ответственность организаторы самовольного строительства и их пособники.

Ответственных за ЧП установит следствие. Но если по совести: за эту беду должен ответить застройщик и тот, кто узаконил такой дом.#пишусам — Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi) 15 февраля 2017 г. \

Глава региона также отметил, что многие дома в микрорайоне, где случился пожар, стоят хаотично и сданы с нарушениями.

Как сообщалось, мансарда жилого 6-этажного дома в Краснодаре по ул. Прокофьева, 3 загорелась около 17:55 мск. Пожару был присвоен повышенный - "третий" ранг сложности. В 22:21 мск объявлена ликвидация открытого горения. Площадь горения составила 1500 кв. метров. В огне, по данным СКР, погиб один человек.

Мэр Краснодара Евгений Первышов в среду вечером ввел в районе, где ведутся спасательные работы, режим локальной ЧС.

В 149 квартирах горящего дома проживали около 500 человек. С места ЧП эвакуированы около 200 человек, пострадавшие временно размещаются в гостиницах города.

Горящий многоквартирный дом расположен на территории так называемого "Музыкального микрорайона", большинство объектов которого возводились с серьезными нарушениями строительных норм и являются самовольными постройками.