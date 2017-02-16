Виновник резонансного ДТП в Якутске получил 3 года колонии-поселения

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Якутский городской суд вынес приговор водителю, обвиняемому в совершении ДТП, в результате которого погиб ребенок и еще четыре человека пострадали, сообщает в четверг пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе судебного разбирательства установлено, что 22 апреля 2016 года в Якутске водитель автомашины "Тойота Хайс Региус", принадлежащей частной охранной организации "Гард", проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора на большой скорости.

Пытаясь избежать столкновения со встречной автомашиной, завершающей маневр поворота, водитель "Тойоты" выехал на тротуар, где сбил пятерых человек на автобусной остановке. В результате столкновения на месте погиб 12-летний мальчик. Две женщины и двое мужчин были доставлены в медицинские учреждения для оказания первой помощи.

Проведенное медицинское освидетельствование показало, что оба водителя были трезвы.

Водитель признан виновным по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Он приговорен к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишен права управлять транспортным средством сроком на 3 года. Кроме того, подсудимый обязан выплатить родителям погибшего мальчика компенсацию морального вреда в сумме 2,5 млн рублей.

Как сообщалось, ДТП вызвало широкий общественный резонанс.