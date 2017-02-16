Сенатор Пушков назвал Майкла Флинна жертвой "псевдоинформационной реальности"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Ушедший в отставку советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн стал жертвой "политической гильотины" и "псевдоинформационной реальности", которая может подчинить себе и самого Дональда Трампа, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"То, что произошло за последние два дня, - использование информации как политической гильотины с целью уничтожения Майкла Флинна, как одной из ведущих фигур администрации Трампа, и это очень показательно", - сказал Пушков на заседании комиссии в четверг.

По его словам, утечка из разведывательного сообщества о разговорах Флинна с российским послом была незаконной со всех точек зрения. "И мы получили крупнейший скандал, против которого абсолютно бессилен президент Соединенных Штатов Америки", - считает сенатор. По его мнению, такая "информационная гильотина, опирающаяся на утечки спецслужб, может продолжать работать и дальше". "В общем-то, это может быть средством политического обезглавливания, неугодных членов администрации Трампа и превращения этой администрации в нечто вполне приемлемое и соответствующее тому, что от нее хотят видеть основные группы давления и политические кланы в современном Вашингтоне", - отметил он. "Глядя на то, как развиваются события, возникает ощущение, что не Трамп осушит вашингтонское болото, как он поставил свою задачу, а вашингтонское болото затянет Трампа, и информационные инструменты будут здесь играть центральную роль", - сказал Пушков. Сенатор охарактеризовал нынешнюю эпоху как "эпоху гибели информации", которая заключается в создании новой псевдоинформационной реальности. Он считает, что эта "псевдоинформационная реальность" началась после 11 сентября 2001 г. и проявлялась во время событий в Ираке, Ливии, Сирии, Грузии, Украине. А в 2016-2017 гг. Пушков отмечает, что "попытка создания псевдоинформационной реальности переносится из чисто внешнего инструментария на внутреннюю сцену Соединенных Штатов".