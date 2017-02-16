Рыбаки из КНДР осуждены в Приморье за нападение на российских пограничников

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Приморье вынес приговор двум из шести северокорейских рыбаков, напавших в октябре 2016 года в Японском море на российских пограничников, сообщила "Интерфаксу" старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР Дарья Немцева.

По ее словам, рыбаки признаны виновными по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Каждый из них приговорен к 2,5 годам колонии общего режима.

Как сообщалось, 15 октября 2016 года российский пограничный сторожевой корабль задержал в Японском море в исключительной экономзоне РФ северокорейское рыбопромысловое судно "Дае Янг 10" (флаг КНДР, порт приписки Син По, экипаж - 48 граждан КНДР), команда которого оказала сопротивление.

В результате столкновения девять рыбаков были ранены, один из них позднее скончался. Шесть российских пограничников были признаны потерпевшими.

В отношении шести граждан КНДР были возбуждены уголовные дела, они были заключены под стражу.