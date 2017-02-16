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У Исаакия пройдет еще один крестный ход в поддержку его передачи РПЦ

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Крестный ход пройдет у Исаакиевского собора в Петербурге в воскресенье утром, сообщили "Интерфаксу" в движении "Сорок сороков", которое организует шествие.

"Православным передают храм для того, чтобы после 100-летия использования дома Бога для "маятника Фуко" и музеев атеизма в нем опять началась полноценная приходская жизнь", - заявил собеседник агентства.

В движении заявили, что Исаакиевский собор принадлежит православному народу, и раскритиковали участников акций протеста против его передачи Церкви. Инициаторы крестного хода сравнили такие выступления с революционными событиями 1917 года и призвали верующих принять участие в шествии, чтобы "подобная вакханалия" не повторилась.

Как сообщалось, в минувшее воскресенье вокруг Исаакия уже проходил крестный ход. По данным полиции, в нем участвовали около 1,5 тыс. человек. В то же время по оценкам организаторов и участников, в молитвенном шествии приняли участие не менее 6 тыс. верующих.

После крестного хода вокруг собора кольцом выстроились протестующие против его передачи Церкви. Мероприятие прошло в формате встречи с депутатами законодательного собрания. К Исаакиевскому собору вышли депутаты Борис Вишневский ("Яблоко") и Максим Резник (Партия Роста).

Теги: Петербург, Исаакиевский собор, РПЦ
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