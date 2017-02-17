В СКР пообещали наказать виновников военных преступлений в Донбассе

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Следователи СКР примут все возможные меры, чтобы наказать всех виновников преступлений против мирного населения в Донбассе, заявила газете "Известия" официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Следственный комитет расследует такие преступления, руководствуясь как нормами международного права, так и российского законодательства, позволяющего привлекать к уголовной ответственности иностранных граждан, совершивших преступления за пределами нашей страны, в случае, если они не понесли за это наказание", - приводит издание слова Петренко в материале, опубликованном в пятницу.

"Причем такие преступления не имеют срока давности. И наши следователи примут все возможные меры, чтобы рано или поздно как исполнители этих преступлений против мирного населения, так и те, кто отдавал приказы, понесли заслуженное наказание", - отметила она.

По ее информации помимо основного дела о совершении тяжких и особо тяжких преступлений представителями высшего политического и военного руководства Украины на территории самопровозглашенных республик Донбасса, расследуется ряд уголовных дел, не соединенных в одно производство: нападение на посольство, похищение российских военнослужащих в Крыму и другие.

К настоящему моменту в качестве свидетелей и потерпевших по уголовному делу допрошено 130 тыс. человек, проведено более 200 сложных судебных экспертиз., около 20 тыс. человек признаны потерпевшими.

"Собранные доказательства свидетельствуют о массовых нарушениях прав и свобод человека и продолжающейся на протяжении длительного времени на территории юго-востока Украины гуманитарной катастрофе, вызванной преступными действиями украинской военщины", - проинформировали в СКР.