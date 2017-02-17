Пожар уничтожил жилой дом из 18 квартир в ХМАО

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Жилой двухэтажный деревянный 18-квартирный дом сгорел пятницу ночью в Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ), пострадал один человек, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного 17 февраля в 1:26 по местному времени. Открытое горение на площади 360 кв. метров ликвидировано в 4:00 по местному времени (2:00 мск). По предварительным данным, пострадал один человек - мужчина. На "скорой" он был госпитализирован. Предварительный диагноз - легкое отравление угарным газом", - сказал агентству пресс-секретарь ГУ МЧС по ХМАО Вадим Симоненко.

По его словам, по предварительным данным, в доме проживало 15 человек, в том числе трое детей.

"Также был развернут пункт временного размещения для жильцов на базе здания управления гражданской защиты администрации Мегиона. Но люди туда не обращались. Они разместились у родственников", - пояснил собеседник агентства, добавив, что на утро пятницы в городе запланировано заседание комиссии ГО и ЧС по оказанию помощи погорельцам.