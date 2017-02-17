Вертолет вылетел для спасения рыбаков со льдины на юге Сахалина

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского авиационного центра МЧС вылетел из Южно-Сахалинска в район, где ведется спасательная операция по снятию с оторвавшейся от припая льдины восьми рыбаков-любителей у юго-востока Сахалина.

"В 14:27 сахалинского времени (06:27 мск) к месту происшествия вылетел вертолет Ми-8 с двумя спасателями и необходимым снаряжением на борту", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

В пятницу в 14:05 по сахалинскому времени (06:05 мск) в ГУ МЧ поступила информация о том, что в заливе Мордвинова на оторвавшейся от берегового припая льдине уносит в море рыбаков-любителей, предварительно - восемь человек. В район происшествия немедленно выдвинулись спасатели из Центральной спасательной станции села Охотское в количестве четырех человек с плавсредством. Из Южно-Сахалинска выехала дежурная смена спасателей Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС в составе шести человек с необходимым снаряжением и лодкой, а также оперативная группа ГУ МЧС.

В настоящее время в районе происшествия сотрудники Госинспекции по маломерным судам с берега проводят оповещение рыбаков-любителей с помощью дымовых шашек и громкоговорителей, призывая их покинуть разрушающийся береговой припай. Рыбаки с помощью спасателей переходят на берег с неразрушенных участков прибрежного льда.

Пресс-служба напоминает, что накануне неоднократно спасатели предупреждали население юга Сахалина об активно разрушающемся припае. "Но граждане продолжают пренебрегать своей безопасностью", - констатирует пресс-служба.

Спасатели еще раз призывают рыбаков-любителей ответственно относиться к своей жизни, и не подвергать ее неоправданному риску. Они также сообщают о том, что в предстоящие выходные дни под воздействием штормового ветра и проникающих волн зыби продолжится разрушение припая. Выход на лед на юго-восточном побережье острова Сахалин (Корсаковский, Долинский, Макаровский районы) опасен.