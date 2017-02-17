Пьяный пациент избил фельдшера скорой в Тульской области

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Обстоятельства нападения на фельдшера скорой медицинской помощи, приехавшего на вызов к больному, выясняют в Тульской области. Об этом сообщила "Интерфаксу" в пятницу представитель следственного управления СКР по региону Татьяна Грызлова.

По ее словам, в ночь на пятницу на станцию скорой помощи Веневского района поступил вызов от 38-летнего местного жителя. По адресу больного прибыл 22-летний фельдшер, который стал выяснять у мужчины причину вызова и жалобы на состояние здоровья.

В ходе беседы мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил медработника кулаком в лицо, затем стал выворачивать руку, пытаясь повалить фельдшера на пол.

На помощь работнику скорой поспешил брат дебошира, который затем вызвал полицию. По результатам доследственной проверки по данному факту будет принято процессуальное решение.