Новый глава Карелии будет бороться с бюрократией с помощью соцсетей

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Врио главы Карелии Артур Парфенчиков намерен снять административные барьеры с помощью информационных технологий.

"Я сегодня членам правительства сказал, что ваш руководитель (глава республики - ИФ) продолжает работать в социальных сетях: у него есть официальный аккаунт в Twitter, официальный аккаунт Facebook. Это один из примеров того стиля работы, который мы здесь обязательно будем определять", - сказал Парфенчиков на пресс-конференции в Петрозаводске.

Он пояснил, что "за счет активного внедрения информационных технологий (возможно - ИФ) устранять ненужные административные, бюрократические барьеры и делать общение гражданина и органа власти максимально быстрым, конкретным, небюрократическим".

По его словам, в Карелии нужно повышать уровень информатизации, а чиновникам необходимо быть более "коммуникационно оснащенными".

Парфенчиков 15 февраля был назначен врио главы Карелии вместо сложившего с себя полномочия Александра Худилайнена.